Besteci Andrew Lloyd Webber corona virüs aşı denemesi için gönüllü oldu

Dünya corona virüse karşı Rusya'dan gelen aşı haberini tartışırken; besteci Andrew Lloyd Webber, tiyatroların yeniden açılabileceğini kanıtlamak için aşı gönüllüsü oldu.

15.08.2020 - 08:33

Besteci Andrew Lloyd Webber corona virüs aşı denemesi için gönüllü oldu

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Ünlü İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber, tiyatroların güvenli bir şekilde yeniden açılabileceğini kanıtlamak için her şeyi yapacağını söyleyerek corona virüs aşısı denemesi için gönüllü oldu.

Lloyd Webber'in Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca tarafından geliştirilen coron avirüs aşısı denemelerine katıldığı biliniyor

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Oxford’un üzerinde çalıştığı corona virüs aşısı olacağı için heyecanlandığını belirten Webber, “Tiyatroların güvenli bir şekilde yeniden açılabileceğini kanıtlamak için her şeyi yapacağım” yazdı.

Corona virüs salgını nedeniyle 41 Broadway tiyatrosu 12 Mart’tan bu yana kapalı ve gösteri tarihleri defalarca kez değiştirildi.

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