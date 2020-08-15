Besteci Andrew Lloyd Webber corona virüs aşı denemesi için gönüllü oldu

Ünlü İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber, tiyatroların güvenli bir şekilde yeniden açılabileceğini kanıtlamak için her şeyi yapacağını söyleyerek corona virüs aşısı denemesi için gönüllü oldu.



Lloyd Webber'in Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca tarafından geliştirilen coron avirüs aşısı denemelerine katıldığı biliniyor



Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Oxford’un üzerinde çalıştığı corona virüs aşısı olacağı için heyecanlandığını belirten Webber, “Tiyatroların güvenli bir şekilde yeniden açılabileceğini kanıtlamak için her şeyi yapacağım” yazdı.



Corona virüs salgını nedeniyle 41 Broadway tiyatrosu 12 Mart’tan bu yana kapalı ve gösteri tarihleri defalarca kez değiştirildi.



'BEN OLSAM CORONA VİRÜS AŞISI YAPTIRMAZDIM'