Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı: Bilime ve aşıya güvenin

Sağlık Bakanlığı'nca Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için Beyazıt Öztürk ve sanatçı Sevcan Orhan da çağrıda bulundu. Öztürk, "Bilime ve aşıya güvenin" derken Orhan ise "Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak" mesajını dile getirdi.

28.07.2021 - 09:44

Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı: Bilime ve aşıya güvenin

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Uzmanlar yanıtladı: 22 milyon neden aşı olmuyor?

Uzmanlar yanıtladı: 22 milyon neden aşı olmuyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Beyazıt Öztürk'ün aşı çağrısını paylaştı.

Paylaşılan videoda Öztürk, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" dedi.

Öte yandan Bakan Koca, Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın da videosunu yayınladı.

Orhan, "Aşılar uygulanmaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybı oranı ne kadar azaldı farkında mısınız? Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak. Lütfen, siz de aşınızı olun" dedi.

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