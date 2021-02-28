Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli sete döndü

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.



Rol Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setine dönen Sürmeli’yle çektirdiği fotoğrafı Instagram’da “Aktör deyince Ali’m derim” notuyla paylaşan Oktay Kaynarca, arkadaşının dönüşüyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.



Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; “Ali şükür ki çok iyi. Eskisinden hiçbir farkı yok. Aramıza bütün neşesiyle, enerjisiyle sağ salim geri döndü. 30 yılı aşkın dostluğumuz var. Onunla oynamak benim için gurur verici. Çok severim kendisini. Aktör emekli olmaz. Ali de bunun en güzel örneklerinden biri. Benim bir tabirim var ‘ciğerli aktör’ diye. Ciğerli aktör olmak zordur. Ali onların başında gelir" ifadelerini kullandı.

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