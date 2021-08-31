Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan ilk açıklama

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta taburcu oldu. Ünlü oyuncu, sevenlerine 'İyiyim' mesajı yolladı.

31.08.2021 - 11:24

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan ilk açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta taburcu oldu

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta taburcu oldu

Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedaviye alınan oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Sağlığına kavuşan ve bir hafta sonra setlere dönmeye hazırlanan 57 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Akusta, "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın" dedi.

Tiyatro dünyasının acı kaybı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...