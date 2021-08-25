Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan ilk fotoğraf

Evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu ameliyata alınan usta oyuncu Mesut Akusta'da yoğun bakımdan çıktı.



Zorlu süreci atlatan 57 yaşındaki oyuncu gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu.



Usta oyuncunun fotoğrafını yayınlayan eşi Şafak Özbir Akusta, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.



Özbir Akusta şu mesajı yayınladı:



"Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?

Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;

Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...

Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…

Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin."

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