Beyin tümörü tespit edilen Hülya Duyar'dan iyi haber

Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaşan ancak dikkate almayan, ardından arkadaşıyla gittiği Adana’da baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu Hülya Duyar'a beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Duyar’ın beyin tümörü ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

05.08.2021 - 07:44 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 07:58

Beyin tümörü tespit edilen Hülya Duyar'dan iyi haber

BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİ

Oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespiti

Oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespiti

Ünlü oyuncu Hülya Duyar’ın beyin tümörü ameliyatı başarılı geçti. Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaşan ancak dikkate almayan, ardından arkadaşıyla gittiği Adana’da baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Duyar, konan teşhisin ardından ambulansla İstanbul’a getirilmişti.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Uğur Türe yönetiminde 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar’ın ameliyatı başarılı geçti. Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar, bir gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak. 

Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hülya'mız ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Uğur Türe, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Hepinize bu süreçte gönderdiğiniz tüm iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz" denildi.

51 yaşındaki usta oyuncu en son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynamıştı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...