Beyin tümörü tespit edilen Hülya Duyar'dan iyi haber

Ünlü oyuncu Hülya Duyar’ın beyin tümörü ameliyatı başarılı geçti. Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaşan ancak dikkate almayan, ardından arkadaşıyla gittiği Adana’da baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Duyar, konan teşhisin ardından ambulansla İstanbul’a getirilmişti.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Uğur Türe yönetiminde 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar’ın ameliyatı başarılı geçti. Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar, bir gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.

Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hülya'mız ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Uğur Türe, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Hepinize bu süreçte gönderdiğiniz tüm iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz" denildi.

51 yaşındaki usta oyuncu en son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynamıştı.