Beynelmilel filmi konusu nedir? (Beynelmilel filmi oyuncu kadrosunda kimler var?)

Beynelmilel, yönetmenliğini Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez'in yaptığı 2006 yapımı sinema filmidir. Çekimleri 2006 yılında tamamlanan film, gösterime Ocak 2007'de girdi.

Filmde, 12 Eylül 1980 sonrası sıkı yönetiminin, doğudaki yerel halkın ve çalgıcı sınıfının (gevende) üzerindeki etkileri, trajikomik bir şekilde anlatılır.

BEYNELMİLEL FİLMİ KONUSU



1982 yılında Adıyaman'da bir grup yerel müzisyen, o yıllarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağından dolayı geçim sıkıntısına düşerler. Geçinebilmek için buldukları çözüm hepsinin tutuklanmasına yol açar. Yörenin sıkıyönetim komutanı, bu yerel müzisyenleri çağdaş bir orkestraya dönüştürmek isteyince olaylar gelişmeye başlar.



Yöresel orkestradan, kenti ziyaret edecek olan Konsey üyelerinin karşılama töreninde çalmaları istenir. Fakat bu konseyi karşılamayı sadece müzisyenler değil, şehrin genç aktivistleri de büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.



Siyasal bilimler öğrencisi Haydar (Umut Kurt); "Biz çalgıcı adamız. Çalgıcıdan hiç devrimci olur mu, komünist olur mu?" diyen abisi Servet'e (Sırrı Süreyya Önder) kulak asmamakta, Konsey üyelerini karşılamak için bir protesto eylemi hazırlamayı düşünmektedir. Ve bu eylemi gerçekleştirmek için de çağdaş orkestranın şefi Abuzer'in (Cezmi Baskın) kızı, aşklarını birbirlerinden bile gizli tuttukları, Gülendam'dan (Özgü Namal) yardım almaktadır.



Bir yandan sıkıyönetim birimleri ve yöresel orkestra, bir yandan da devrimci gençler tarafından birbirinden habersiz olarak yürütülen bu karşılama hazırlıklarının karışması sonucunda herkesi şaşırtacak olaylar gelişecektir.

BEYNELMİLEL OYUNCU KADROSU



Abuzer Yayladalı - Cezmi Baskın



Gülendam Yayladalı - Özgü Namal



Haydar Arıkan - Umut Kurt



Tekin Yayladalı - Nazmi Kırık



Mahmut Yayladalı - Bahri Beyat



Aydeniz Derya - Meral Okay



Arzum Çilem - Dilber Ay



Binbaşı - Oktay Kaynarca



Yöresel sanatçı - Kahtalı Mıçı



Tekinin oğlu - Cansın Hallaç



Servet Arıkan - Sırrı Süreyya Önder