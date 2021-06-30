Beyoğlu'nda restoranda kavga: Furkan Çalıkoğlu tutuklandı, oyuncu Ayşegül Çınar serbest

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavgada, 2 polis ve bekçinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, arkadaşı Furkan Çalıkoğlu sevk edildiği hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklandı.



Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki bir otelin restoranında oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Furkan Çalıkoğlu arasında tartışma çıktı. Furkan Çalıkoğlu, tartışmanın büyümesi üzerine olaya müdahale eden bazı çalışanlarla da arbede yaşadı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran zanlı, arbede sırasında polislerden birinin silahını alarak boşluğa ateş etti. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden şüpheli, olay yerine çağrılan takviye kuvvetle kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.



Olay sırasında polislere mukavemette bulunan Ayşegül Çınar'a da müdahale edildi.



Yaşanan arbede sırasında hafif yaralanan 2 polis memuru ile bekçinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Gözaltına alınan iki kişi, ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.



Savcılıktaki ifadelerin ardından Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Furkan Çalıkoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.