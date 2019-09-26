ABD'li şarkıcı Beyonce, 7 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin ismini ticari marka olarak tescil ettirmek için başvurdu.
Ancak Wendy Morales isimli bir kadının Blue Ivy'yi, kendi kurduğu düğün planlama şirketinin adı olarak tescil ettirdiği ortaya çıktı.
Beyonce, isim hakkını alabilmek için dava açtı. Ünlü şarkıcı, dava dosyasında, isim hakkının kendilerine verilmesi gerektiğini çünkü kızının bir 'kültür ikonu' olduğunu öne sürdü.
Beyonce'den Blue Ivy için kültür ikonu davası
Yaşam
Beyonce, kızı Blue Ivy'nin marka isim hakkını almak için 'kültür ikonu' davası açtı.
ABD'li şarkıcı Beyonce, 7 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin ismini ticari marka olarak tescil ettirmek için başvurdu.