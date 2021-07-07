'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile sosyal medyada gündem oldu

Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteri ile tanınan Asena Keskinci'nin değişimi sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi.

07.07.2021 - 14:08

'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile sosyal medyada gündem oldu

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Küçük yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok dizi ve filmde rol alan Asena Keskinci, geçirdiği değişim ile sosyal medyada çok konuşuldu. 

İlk olarak 2007-2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek' dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteri ile tanınan Asena Keskinci, şimdilerde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi alıyor.

Ahlat Ağacı ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol alan 20 Yaşındaki oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla değişimini gözler önüne seriyor.

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