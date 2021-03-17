Bige Önal kimdir? (Galatasaraylı futbolcu Erhan Önal'ın kızı Bige Önal kaç yaşında?)

Galatasaray'ın unutulmazları arasına adını kazıyan Erhan Önal, hayatını kaybetti.

Erhan Önal'ın kızı Bige Önal, ekranların tanıdık bir yüzü.

Çeşitli yapımlarda rol alan Bige Önal kimdir?

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan’ın kızı olan Bige Önal, Özel St.Benoit lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimine devam etti. 28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandıran Bige Önal, Emre Altuğ ve Rojda Demirer, Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerle oyuncularla oynadı.



2014 yılında başrolünde Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı.



2015 yılında ise yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in yazdığı "Maral:En Güzel Hikayem" adlı dizide Alara karakterini canlandırdı.

Önal, son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karekterini canlandırıyor.