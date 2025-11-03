Bilecik’te tarihi keşif: Ünlü şairin babasının mezarı ortaya çıktı

Bilecik Kent Belleği arşivinde yer alan bir mektup, Behçet Kemal Çağlar’ın 1933 yılında askerlik görevi öncesinde babasını görmek üzere Bilecik’e geldiğini gösteriyor. Şairin babasıyla yaptığı bu ziyaretin, baba-oğulun son buluşması olduğu anlaşıldı.

Bilecik Asma Fidanlığı Müdürü olarak görev yapan Şaban Hami Bey’in, aynı yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği ve Bilecik Kent Mezarlığı’na defnedildiği belirlendi. Araştırma ekibi yaptığı açıklamada, "Bu keşif, yalnızca yerel tarih açısından değil, edebiyat tarihimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Behçet Kemal Çağlar’ın hayatına dair yeni bir ayrıntıyı ortaya çıkarmış olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.