Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı ailesiyle tanıştırdı

Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan Avukat Bilge Öztürk, Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Öztürk, 3 yıllık birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmişti.

AİLESİ İLE TANIŞTIRDI



Öztürk, önceki gün sevgilisini kardeşleri Berna Öztürk ve Belda Öztürk ile tanıştırdı. Erkaya, sevgilisi ve kardeşleriyle objektiflere poz verdi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

ANNESİ ONAY VERDİ



Erkaya ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Öztürk'e ilk yorum, Erkaya'nin annesi Bennu Gerede'den gelmişti.

Gerede, fotoğrafa; "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve İsmail Polat sen de benim için çok çok farklı bir yerdesin. Seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok" şeklinde yorum yapmıştı.

Öztürk ise Bennu Gerede'ye, "Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi, çok saygı ve iyi ki..." sözleriyle yanıt vermişti.