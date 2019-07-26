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Merve Boluğur, geçen yıl avukatı aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak İçimdeki Fırtına dizisinin yapımcısı Aslan Film'e dava açtı. Dava dilekçesinde, oyuncunun şirketle sözleşmesine göre KDV hariç bölüm başı 45 bin lira alması gerektiği belirtildi.

Boluğur'u bilirkişi haklı buldu. Bilirkişi, genç oyuncunun iki bölüm için 110 bin lira alacaklı olduğu yönünde görüş ortaya koydu.