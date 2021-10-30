Bill Gates'in ardından Jeff Bezos da Bodrum'da

Haberler - DHA 30.10.2021 - 15:51
Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, 2 gün önce Yalıkavak'a demir attı.
Geçtiğimiz günlerde Gökova Körfezi açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla Muğla kıyılarını gezen Bezos, yeniden Bodrum'a geldi.
Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti. 2019 yılında Almanya'da üretilen mega yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.