Bill Gates'in ardından Jeff Bezos da Bodrum'da

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (57) 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı, Bodrum Yalıkavak'a demir attı.

Haberler - DHA 30.10.2021 - 15:51

Bill Gates'in ardından Jeff Bezos da Bodrum'da

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bill Gates'in yatları Marmaris'te

Bill Gates'in yatları Marmaris'te

Bill Gates Bodrum Kalesi'ni karış karış gezdi

Bill Gates Bodrum Kalesi'ni karış karış gezdi

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Amazon'un kurucusu 'un, 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, 2 gün önce Yalıkavak'a demir attı.

Geçtiğimiz günlerde Gökova Körfezi açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla Muğla kıyılarını gezen Bezos, yeniden Bodrum'a geldi.

Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti. 2019 yılında Almanya'da üretilen mega yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...