Billie Eilish imajını değiştirdi

Yedi Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Billie Eilish, saçlarını değiştirdi. Yeşil ve siyah renkli saçlarıyla tanınan 19 yaşındaki şarkıcı, sarışın oldu.

Yeni halini göstermeden önce Instagram'da paylaştığı 'hikayeler'de takipçilerinin saç rengini tahmin etmesini isteyen Eilish, daha sonra sarı saçlarını gösteren fotoğrafını paylaştı.

Eilish'ın sarışın hali, 16 milyona yakın beğeni ve binlerce yorum aldı. Hayranları, ünlü şarkıcıdan, sarı saçlarını gösteren daha fazla fotoğraf paylaşmasını istedi.

Eilish, bu yıl Grammy Ödülleri'nde Everything I Wanted şarkısıyla Yılın Kaydı, No Time to Die ile de En İyi Görsel Medya Şarkısı ödülünü aldı. Eilish, 15 Mart'taki törene yeşil-siyah saçlarıyla katılmıştı.

Ünlü şarkıcı 2021 Grammy Ödülleri töreninde Gucci imzalı tek desenli kıyafetiyle boy gösterdi.