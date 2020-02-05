Billie Eilish: Bedenimden nefret ediyordum (Depresyon günleri)

Billie Eilish, kendisini ergenlik çağı boyunca etkilemiş olan depresyondan bahsetti, bir noktada “Sinir krizi geçireceğinden” endişelendiğini söyledi.



Vogue’un Amerika ayağına verdiği yeni röportajda Eilish, ergenlik çağında bedeniyle ilgili yaşadığı güvensizliği anlattı.



Çok sayıda Grammy Ödülü kazanan sanatçı, gelişen depresyonuna katkıda bulunduğuna inandığı çok sayıda etkenin yanı sıra beden imajının özellikle zorlayıcı bir etkisi olduğunu açıkladı.



18 yaşındaki sanatçı, “Bedenimden nefret ediyordum. Başka bir beden içinde olmak için her şeyi yapabilirdim. Manken olmayı gerçekten ama gerçekten çok istiyordum ama kilolu ve kısaydım. Çok hızlı geliştim" dedi.



Eilish, Drake’le arkadaşlığıyla ilgili de konuştu. 33 yaşındaki rapçi geçen sene kasımda Eilish’a mesaj attığına dair çıkan haberle birlikte tartışma yaratmıştı. Bu duruma cevaben Eilish “İnternet şu an ahmakça bir keşmekeş haline geldi. Herkes pek duyarlı. Yetişkin bir adam bir sanatçının hayranı olamaz mı? İnternetin çok daha fazla kaygılanması gereken yığınla insan var” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, toplam beş ödül kazanarak 62. Grammy Ödülleri'ne damga vurdu.