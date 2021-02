Billie Eilish'in ilk karşılaşmalarında Orlando Bloom'u tanıyamadığı ortaya çıktı

Billie Eilish'in 26 Şubat'ta Apple TV+'de yayımlanan yeni belgesel filmi The World's a Little Blurry'de Coachella sırasında Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry'le tanıştığı görülüyor. Perry 44 yaşındaki Bloom'u nişanlısı olarak tanıtıyor fakat adını söylemiyor. Bloom 19 yaşındaki Eilish'e müziğinin büyük bir hayranı olduğunu söylüyor, Eilish de ona teşekkür ediyor. Hemen ardından Eilish'in Bloom'un kim olduğunu sorduğu görülüyor.

GOOGLE'DAN ARIYOR



Eilish'in abisi Finneas O'Connell "Orlando Bloom. Karayip Korsanları'nda Will Turner'ı canlandırmıştı" diye cevaplıyor. Eilish ise "O adam mı? Bu o muydu? Yok artık! Onu geri getir! Onunla tekrar tanışmak istiyorum. Beni yanağımdan öptü" diye karşılık veriyor.

"EVREN SANA SARILIYOR"



Başka bir sahnede ise Eilish'in Google'da Orlando Bloom'un fotoğraflarına baktığı ve "Onun o olduğunu bilmiyordum" dediği görülüyor. Çift daha sonra Bloom'un Eilish'i kucaklaması ve "İşte evren sana sarılıyor. Şu anda sana çok fazla sevgi ve ışık veriyorum" demesiyle düzgünce tanışıyor.



The Independent'a konuşan filmin yönetmeni R.J. Cutler belgeselin “Bir ayağınızın çocuklukta bir ayağınızın yetişkinlikte olduğu o yaşam anını” yansıttığını belirtti.

