Billie Eilish'ten ödül eleştirilerine yanıt

Sürekli bol giyinmesi konusunda eleştirilen 18 yaşındaki Billie Eilish, “Benim vücudum benim. Sizinki de sizin. Bedenlerimiz gerçekten bize ait olan tek şey. Bunu anladığımda, bedenimi göstermek istediğim zaman göstermeye karar verdim” dedi.



Bir dergiye röportaj veren Eilish, 5 Grammy ödülü kazanmasının ardından bunu hak etmediğiyle ilgili de sosyal medyadaKİ eleştiriler hakkında ise şöyle konuştu: “Aslında bu düşüncelere katılıyorum. İnsanların bunu neden söylediğini de anlıyorum. Gerçek şu ki insanlar istediklerini söyleyebilirler ama buraya gelmek için gösterdiğim çabaya hiçbir şey diyemezler”