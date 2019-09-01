MTV Video Müzik Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Şarkıcısı' seçilen ABD’li şarkıcı Billie Eilish, kapak fotoğrafında kendisini üstsüz bir robot şeklinde resmeden Nylon Germany dergisini topa tuttu.



Derginin “dijital dehalar” temalı 8. sayısında Eilish’in üç kapak yıldızından biri olduğu açıklanırken, 17 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı, kapak görseline öfkesini, derginin Instagram gönderisine yorum yaparak gösterdi.



Eilish, “Bu şey için Nylon benimle görüşmedi. Ne ben ne de ekibimden kimse bunu biliyorduk. Bu benim gerçek bir resmim bile değil. Hiçbir yaratıcı tavsiyem olmadı. Benim üstsüz bir resmimi mi yapacaksınız? Gerçek olmayan? 17 yaşında? Ve bunu kapak yapacaksınız? Resim benim robot versiyonum gibi görünse bile buna hiçbir şekilde izin vermedim" sözleriyle tepkisi dile getirdi.



Eilish’in hayranlarının da tepki gösterdiği kapağı hazırlayan Nylon dergisi, tepkilere yanıt olarak kapak resminin altına yazdığı yazıya ekleme yaptı ve “Bu resmi yaratmaktaki tek amacımız Billie’nin etkisini ve çalışmalarını onurlandırmaktı” dedi.



Eleştirilerin ardından degi, kapak resmi paylaşımını Instagram hesabından kaldırdı.