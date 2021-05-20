Billie Piper: Şöhret yüzünden tedavi gördüm

İngiliz şarkıcı ve oyuncu Billie Piper, erken yaşta ulaştığı şöhret yüzünden tedavi görmek zorunda kaldığını itiraf etti.

20.05.2021 - 08:19

Billie Piper: Şöhret yüzünden tedavi gördüm

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Şimdi 38 yaşında olan İngiliz şarkıcı ve oyuncu Billie Piper, 15 yaşındayken çıkardığı We Want To adlı ilk single’ıyla şöhrete ulaştı. Piper, erken yaşta gelen şöhret nedeniyle ruh sağlığının bozulup, bunalıma girmesi üzerine tedavi gördüğünü söyledi.

"YETİŞKİN HAYATI YAŞADIM"

Sanatçı, The Big Issue gazetesinde yayımlanan Genç Benliğime Mektup adlı yazısında şu ifadeleri kullandı: “16 yaşımdayken kendi çocuklarımı asla maruz bırakmayacağım bir yetişkin hayatı yaşıyordum. O dönemde 18 saatten fazla çalıştığım için psikolojik problemler ve yeme bozukluğuyla karşılaştım. Bu sorunlarla tedavi görerek mücadele ettim.”

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