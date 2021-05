Billie Piper: Şöhret yüzünden tedavi gördüm

Şimdi 38 yaşında olan İngiliz şarkıcı ve oyuncu Billie Piper, 15 yaşındayken çıkardığı We Want To adlı ilk single’ıyla şöhrete ulaştı. Piper, erken yaşta gelen şöhret nedeniyle ruh sağlığının bozulup, bunalıma girmesi üzerine tedavi gördüğünü söyledi.

"YETİŞKİN HAYATI YAŞADIM"



Sanatçı, The Big Issue gazetesinde yayımlanan Genç Benliğime Mektup adlı yazısında şu ifadeleri kullandı: “16 yaşımdayken kendi çocuklarımı asla maruz bırakmayacağım bir yetişkin hayatı yaşıyordum. O dönemde 18 saatten fazla çalıştığım için psikolojik problemler ve yeme bozukluğuyla karşılaştım. Bu sorunlarla tedavi görerek mücadele ettim.”



Friends Özel Bölümü'nden kamera arkası görüntüler