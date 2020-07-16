Binnur Kaya Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara dönüyor (Binnur Kaya  kimdir?)

Bir süredir ekranlarda yer almayan Binnur Kaya yeni bir diziyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Kırmızı Oda dizisinin başrolünde yer alacak Binnur Kaya bir psikiyatristi canlandıracak.



Peki Binnur Kaya kimdir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı. İşte merak edilenler...

BİNNUR KAYA KİMDİR?



Aslen Elazığlı olan Binnur Kaya 1972 yılında Ankara’da dünyaya geldi.Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden mezun olan Kaya hemen ardından İstanbul’a yerleşti. Ankara Sahnesi, Karatahta isimli Çocuk Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalışan Kaya daha sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar olan Kaya; 2007- 2008 sezonunda ise Avrupa Yakası dizisine dahil oldu.2010 yılında Vavien filmindeki rolüyle 42.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Kaya 2014 yılında ise 21.Magnum Altın Kelebek Ödülleri’nde Aramızda Kalsın dizisindeki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu seçildi.

BİNNUR KAYA'NIN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER



Diziler



1996: Kaynanalar (Rukiye)

1997: Baba Evi (Meryem)

1997: Bir Demet Tiyatro

1998: Dış Kapının Dış Mandalları

1999: Çarli (Hijyen)

2000: Güneş Yanıkları (Aylin)

2001: Benimle Evlenir misin( Gaye Şenoğlu)-Yeni Hayat (Gülistan)

2003: Hadi Uç Bakalım (Düriye)-Bekarlar (Binnur)

2004: Yabancı Damat(Nazire Demir)

2007: Karayılan (Anetepli Emine) Avrupa Yakası (Şahika Koçarslanlı ve Dilber Koçarslanlı)

2010: Türk Malı (Abiye Kuzu)

2011: Muhteşem Yüzyıl (Duacı Hatun)



Filmler



1998: Kaçıklık Diploması

2000: Muhallebicinin Oğlu ve Abuzer Kadayıf

2003: İnşaat (Ayşe)

2005: Babam ve Oğlum (Hanife)

2006: Hayatımın Kadınısın (Fridevs) - Küçük Kıyamet (Filiz)

2009: Vavien (Sevilay)



Tiyaro Oyunları



Kozalar

Bana Bir Şeyler Oluyor

Sen Hiç Atwş Böceği Gördün mü?

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Kadınlar Koğuşu

KIRMIZI ODA'NIN KONUSU NE?



Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senayosunun kaleme alındığı dizinin başrol oyuncusu Binnur Kaya bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları anlatılacak olan dizinin yayın tarihi ise henüz belirlenmedi.

VIDEO: BİR DEMET TİYATRO'NUN ÇEKİM HATALARI

