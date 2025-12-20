"Bir Adam Yaratmak" filmine Chennai Uluslararası Film Festivali'nden ödül

Necip Fazıl Kısakürek'in Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen "Bir Adam Yaratmak" eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle sinemaya uyarlandı.

Yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstlendiği, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı "Bir Adam Yaratmak" filmi, Chennai Uluslararası Film Festivali kapsamında Second Best International Feature Film Ödülü'ne layık görüldü.

Yapım, sanatçı kimliği ile bireysel varoluş arasındaki çatışmayı merkeze alan anlatısıyla insanın yaratma süreci, vicdan, sorumluluk ve kader kavramlarını psikolojik bir derinlikle ele alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda; Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu gibi isimler yer alıyor.

Güçlü oyunculuk performansları ve sinematografik diliyle dikkat çeken “Bir Adam Yaratmak”ın yıldızı Engin Altan Düzyatan, filmdeki performansıyla daha önce 13'üncü Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.