Bir çocuğu daha Brad Pitt'in soyadını bırakıyor

Öz kızı Shiloh'nun ardından, Angelina Jolie 'nin 2002 yılında Kamboçya'dan evlat edindiği en büyük oğulları Maddox da Brad Pitt 'in soyadını bırakmak için resmen mahkemeye başvurdu.

Başvurusunda kişisel nedenleri gerekçe gösteren 24 yaşındaki Maddox, soyadından “Pitt”i yasal olarak kaldırarak tam adını “Maddox Chivan Jolie” olarak değiştirmek istediğini belirtti..

Genç adamın bu kararı, aile içindeki kopuşun derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Brad Pitt’in çocuklarıyla olan soyadı krizi Maddox ile sınırlı değil.

Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan 20 yaşındaki Shiloh da geçen yıl mahkeme kararıyla “Pitt” soyadını resmi olarak hayatından çıkarmıştı.

Diğer kız kardeşler Zahara ve Vivienne ise resmi bir başvuru yapmasalar da yer aldıkları sosyal ve sanatsal projelerde "Pitt" soyadını kullanmayı bıraktı.

Brad Pitt’e yakın kaynaklar ise ünlü aktörün kamuoyuna yansıtıldığı gibi ilgisiz bir baba olmadığını ve altı çocuğuyla yeniden sağlıklı bir bağ kurmak için mücadele ettiğini savunuyor.