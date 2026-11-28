Serdivan Belediyesi tarafından Arabacıalanı Mahallesi'nde açılan pazar alanında her hafta cuma günü kurulan antika pazarında; eski fotoğraf makinelerinden bakır ibriklere, fincan takımlarından tablolara kadar pek çok nostaljik ürün yer alıyor. Hem koleksiyoncuların hem de geçmişe ilgi duyan vatandaşların ziyaret ettiği pazarda, esnaf ve müşteriler eski eşyaların hikayelerini paylaşıyor.

“YAŞANMIŞLIKLARI DEVAM ETTİRMEK GÜZEL BİR ŞEY”

Pazarda tezgah açan 70 yaşındaki antika satıcısı Metin Ercan, ürünlerinin büyük bölümünün ailesinden ve yakın çevresinden kalan eşyalardan oluştuğunu belirterek, “Burası ekim ayında açıldı. Antika ağırlıklı ürünler satıyoruz. Piyasada pek bulunmayacak, ancak gördüğünüzde ihtiyacınız olduğunu veya ilginizi çektiğini anlayacağınız ürünler var. Müşteri kitlemiz de ya antika meraklısı ya da koleksiyoncu. Bizim sattığımız ürünlerde yaşanmışlık var. Mesela eskilerden kalma profesyonel bir fotoğraf makinemiz var. Artık eskisi gibi film takılarak kullanılan makineler kalmadı. Bu eski makinede ise her şeyi kendiniz ayarlıyorsunuz. Onun için işin içinde bir emek var” dedi.

“En eski ürünüm ibrik, yaklaşık 50-60 yıllık” diyen Ercan, "Tam olarak antika kategorisine girmiyor, 'vintage' kategorisinde değerlendiriliyor. 1973 yılından kalma bir tablom da var. Dışarıdan aldığım hiçbir ürün yok. Eş dostum ve manevi kızım bazı ürünleri getiriyor. Ancak ürünlerin yüzde 90'ı kendime ait. Dışarıdan satın almıyorum. Bunlar, geçmişten gelen, büyüklerimizden bize uzanan ürünler. Dolayısıyla hem bir ek gelir hem de bir meşgale. Bu ortamlar da güzel. İnsan stresini atıyor, sosyalleşiyor" ifadelerini kullandı.