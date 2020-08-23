Biricik Suden'den 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine yanıt

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son zamanlarda spor salonlarında geçirdiği vakitlere dair de paylaşımlarda bulunmaya başladı.



Sayfasındaki fotoğraflarda yoğun spor temposunun karşılığını fazlasıyla aldığı görülen Biricik Suden, vücuduyla ilgili yapılan bazı yorumlardan hoşnut olmadığını son paylaşımıyla gösterdi.

Erkeksi bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştirelere tepki gösteren Suden şunları yazdı:



"Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların bana 'o kaslarla erkek gibi olmuşsun' demeleri sadece vücutlarının değil, kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir açıklayın lütfen."