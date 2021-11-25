Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak çiftinden evlilik açıklaması

‘Masumlar Apartmanı’nın ‘Han’ı Birkan Sokullu önceki akşam sevgilisi Eda Gürkaynak ile Arnavutköy’de görüntülendi.



Mekandan erken ayrılmasıyla alakalı açıklama yapan Eda Gürkaynak, "Benim yeni bir projem var, ikinci el bir pazar yeri yatırım sürecindeyim, o yüzden yoğunum. Birkan'ın da setinden zaman buldukça birlikte zaman geçiriyoruz" dedi.

27 yaşındaki Gürkaynak, "Birkan'ın işine saygı duyup destekliyorum, o da bana saygı duyup destekliyor. İşler iyi gittiği sürece hiçbir problem yok" şeklinde konuştu.



Gürkaynak, "Oyunculuk yapan birisiyle ilişki yaşamak zor mu?" sorusuna ise, "Birkan'la olmak bana hiç zor gelmiyor açıkçası. Oyuncu olması da sorun değil, ben onun o kreatif tarafını da seviyorum, dünyasını seviyorum, çok da besleniyorum. O yüzden herhangi bir sorun yaşamıyoruz" diye yanıt verdi.



"AİLEM BİRKAN'I ÇOK SEVİYOR"

Muhabirlerin evlilik sorularına yanıt veren Gürkaynak, "Bu işler hayırlısı, her şey iyi gidiyor. Mutluyum. Acelemiz yok. Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. İlk günden beri tanıyorlar, gayet de iyi anlaşıyorlar. Ben çok severim böyle ailecek güzel zaman geçirmeyi" dedi.

Birkan Sokullu ise yaptığı açıklamada, "Güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey çok yolunda. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Eda Gürkaynak'ın ailesiyle bir araya gelmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Sokullu, "O aileye girmek değil, tanışıklık... O da benim ailemi tanıyor. Bu çok güzel bir şey. Mutluluğumuzu kendi çevremizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sinerjimiz çok yüksek. Umarım böyle devam eder" şeklinde konuştu.

36 yaşındaki Birkan Sokullu, "Evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" dedi.

