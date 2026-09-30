Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı, 75’inci şehir Hatay’a ulaştı

Eskişehir ’de yaşayan Serpil Yavuz, bisikletiyle Türkiye ’yi gezmeye karar verdi. 'Cesur' adını verdiği bisikletiyle memleketi Eskişehir’den yola çıkan Yavuz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu gezdikten sonra 75'inci durağı olan İskenderun 'a geldi.

Yavuz, kadın olarak ülkenin her yerini huzur ve güven içerisinde gezdiğini söyledi.

En büyük amacının kendi ülkesindeki toprakların tamamını görmek olduğunu belirten Yavuz, “Bir süredir bisikletimle birlikte gücüm yettikçe pedal çeviriyorum. Yorulduğum zaman dinleniyorum. Bazen sorunlar da yaşıyorum. Gittiğim yerde beni oraya sığınan bir kadın sanıyorlar. Ancak zorlu şartlarda ve gece yola çıkmıyorum.” diye konuştu.