Bitlis'te eşsiz manzara. Bir yanda kar bir yanda kıpkırmızı gelincikler

Havaların ısınmasıyla birlikte geniş arazilerde açan gelincikler, Bitlis 'in Aydınlar beldesini adeta kırmızı bir örtüyle kapladı. Doğanın en canlı renklerinden biri olan gelinciklerin oluşturduğu görsel şölen, 4 bin 58 rakımı ile Türkiye ’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı ’nın beyaz kar örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, kırmızı ve beyazın uyumunu ölümsüzleştirmek için arazilere akın ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışığının etkisiyle daha da belirginleşen renkler, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

“BAHARIN EN ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜLERİNDEN BİRİ”

Aydınlar beldesi sakinlerinden bir vatandaş, her yıl bahar aylarında gelinciklerin açtığını ancak bu yıl yağışların etkisiyle çiçeklerin daha gür görüldüğünü söyledi ve ekledi:

“Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, hem bölge turizmine katkı sağlıyor hem de fotoğraf sanatçıları için benzersiz kareler sunuyor. Kıpkırmızı gelinciklerle beyaza bürünen Süphan Dağı’nın aynı karede buluştuğu Aydınlar beldesi, baharın en etkileyici görüntülerinden birine ev sahipliği yapıyor.”