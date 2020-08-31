Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşarken İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’ne kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu. Sayıner 26 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken “Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostuklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım” dedi.

"GENEL DURUMU İYİ"

Haber Türk'ür haberine göre; Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun Sayıner’in genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyerek “Uğurtan Bey geldiğinde genel metobolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye, kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var” dedi.



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