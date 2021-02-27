Blackpink, BM’nin iklim yüzü olacak

Blackpink’in yapım şirketi, COP 26 olarak bilinen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan bir mektup aldıklarını duyurdu.

FARKINDALIK İÇİN SEÇİLDİ

YG Entertainment isimli yapım şirketi, 4 kişilik grubun küresel iklim krizine karşı farkındalık için seçildiğini söyledi.

57 MİLYONDAN FAZLA ABONESİ VAR

Güney Koreli tamamı kadınlardan oluşan müzik grubun Youtube kanalında 57.7 milyon abonesi bulunuyor.



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