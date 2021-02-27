Blackpink, BM’nin iklim yüzü olacak

Ünlü K-pop müzik grubu Blackpink, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi küresel iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak üzere seçildi.

27.02.2021 - 08:57

Blackpink, BM’nin iklim yüzü olacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Blackpink panda Fu Bao yüzünden eleştirilerin hedefinde

Blackpink panda Fu Bao yüzünden eleştirilerin hedefinde

Blackpink ile Selena Gomez'den bir günde 85 milyon

Blackpink ile Selena Gomez'den bir günde 85 milyon

Sosyal medyaya Blackpink damgası

Sosyal medyaya Blackpink damgası

Blackpink’in yapım şirketi, COP 26 olarak bilinen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan bir mektup aldıklarını duyurdu.

FARKINDALIK İÇİN SEÇİLDİ

YG Entertainment isimli yapım şirketi, 4 kişilik grubun küresel iklim krizine karşı farkındalık için seçildiğini söyledi.

57 MİLYONDAN FAZLA ABONESİ VAR

Güney Koreli tamamı kadınlardan oluşan müzik grubun Youtube kanalında 57.7 milyon abonesi bulunuyor.

Lady Gaga’nın köpek bakıcısına silahlı saldırı anı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...