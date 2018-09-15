Küçük Bir Rica filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hollywood’un ünlü oyuncusu Blake Lively, Hürriyet’ten Ali Tufan Koç’a verdiği röportajda, Instagram kullanma alışkanlığını anlattı.



31 yaşındaki ABD’li oyuncu, hayatı, karşılaştığı insan yüzlerinden değil Instagram’da önüne düşen hesaplar üzerinden okumayı tercih ettiğini söyleyerek şunları aktardı:



“Gerçekten, bakın size tüm samimiyetimle söylüyorum bunu, o Instagram hesaplarını tamamen önyargısız bir şekilde inceleyip anlamaya çalışıyorum. Üzerinde -güya- ‘çabasız güzellik’ ifadesi, bakın, ‘Sabah böyle uyandım’ pozu... Pardon ama o şekilde uyanıyorsan, zaten insanlığın başka formuna geçmişsin demektir. Instagram’da harcanıyorsun, tatlım...”



INSTAGRAM KULLANICILARINA KİNAYELİ GÖNDERME



Instagram’daki sahte hayatları eleştiren Lively, “Güneşimin beni gıdıklamasına uyandım... Avokadolu tostumun üzerine ketentohumlarımı serpiştirirken kahve kokusunu içime çekip varlığıma şükrettim...” şeklinde kinayeli göndermede bulundu.



"YA O FOTOĞRAFLAR GERÇEK YA DA O KADINLAR İNSANLIĞIN SIRRINI ÇÖZMÜŞ"

Ünlü oyuncu, Instagram paylaşımlarını eleştirmeye şu sözlerle devam etti:



“İlla ki bir Hemingway kitabı (tercihan ‘Yaşlı Adam ve Deniz’) o özenle kırışık hale getirilmiş bembeyaz yatak çarşafının içinden tamamen tesadüfen gözükecek... Başucunda, yine tamamen tesadüfen konmuş bir kase yaban mersini... Paylaşma saatine bakıyorsun, sabahın 7’si... Üstelik böyle fotoğraf paylaşan anneler genelde en az dört çocuk annesi... Bu fotoğraftan şöyle bir sonuç çıkarıyorum: Ya o fotoğraflar gerçek, o kadınlar insanlığın ve evrimin sırrını çözmüş, helal ve ben kıskançlığımdan şu an onu paralıyorum burada ya da her şeyiyle sahte ve manik depresyon belirtisini böyle dışa vuruyor.”