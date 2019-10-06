Blake Lively (32) ve Ryan Reynolds (42) üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Mayıs ayında Ryan Reynolds'un yeni filmi Pokemon Detective Pikachu'nun galasında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Blake Lively, bebeğini önceki gün dünyaya getirdi. Bebeğin adı ve cinsiyeti henüz açıklanmadı.



Hollywood’un en beğenilen çiftlerinden olan Blake Lively ve Ryan Reynolds’un dört yaşında James ve iki yaşında Inez adında iki kızı bulunuyor.



2011 yılında Green Lantern filminin setinde tanışan çift, 2012 yılında evlendi.

Ünlü çift, geçen ay ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocuklar için çalışan iki derneğe toplam 2 milyon dolarlık bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.