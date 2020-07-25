Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin üçüncü çocuklarının adı belli oldu

Blake Lively (32) ile Ryan Reynolds (43) çiftinin daha önce açıklamadıkları üçüncü çocuklarının adı belli oldu. Çiftin kız bebeklerine Betty adını verdiği öğrenildi. Çiftin büyük kızlarının isimleri ise James (5) ve Inez (3).



Blake Lively, 4 Ekim 2019’da üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ancak çift bebeklerinin adını saklı tuttu. People dergisi, çifte yakın kaynaklara dayandırarak üçüncü çocuklarının adının Betty olduğunu açıkladı.



Hollywood’un en sevilen çiftlerinden olan Lively ile Reynolds, üçüncü çocuklarını beklediklerinin haberini Mayıs 2019’da Pokémon Dedektif Pikachu filminin galasında duyurmuştu.



2011 yılında Green Lantern filminin setinde tanışan çift, 2012 yılında evlendi.