Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ile Ryan Reynolds’un birbirlerini ‘trolleme’ (alaycı tavırla şakalaşma) geleneği sürüyor.
Üç çocuk annesi 32 yaşındaki Lively, eşi Reynolds’un 43’üncü doğum gününü Instagram’dan epsrili bir fotoğrafla kutladı.
“Güzel bir fotoğraf seçtim” notuyla paylaştığı fotoğrafta Lively, parmağını Reynolds’un burnuna sokmuş halde görünüyor.
İkilinin trolleme geleneğine ünlü oyuncu Salme Hayek de katıldı.
Hayek, Reynolds’un kendisinin doğum gününde yaptığının aynısını yaparak, ünlü aktörü kadrajın dışında bıraktığı fotoğrafları paylaştı ve “En sevdiğim arkadaşlarımdan Ryan Reynolds iyi ki doğdun. Seninle aynı ekranı paylaşmayı seviyorum” notunu yazdı.
Trolleme geleneğini başlatan Reynolds, en son eşi Blake Lively’nin doğum gününde kendisinin iyi ama eşinin kötü çıktığı fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak eğlenceli bir doğum günü kutlaması yapmıştı.