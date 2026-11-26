ŞARKININ SÖZLERİNİ KENDİSİ YAZMIŞ

Gel Konuşalım programının canlı yayınına bağlanan Blok3, Sezen Aksu ile düet yapacakları şarkıyı kendisinin yazdığını söyledi.

Şarkıcı, Aksu ile düet çalışması için tarih de verdi. Blok3, Sezen Aksu ile düetinin 2027'nin ilk ayında dinleyicilerle buluşacağını söyledi.

AHMET KAYA ŞARKISI SÖYLEYECEK

Bir müjde daha veren Blok3, Gülten Kaya'nın izniyle merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın da bir şarkısını söyleyeceğini duyurdu.