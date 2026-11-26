Blok3'ten Sezen Aksu sürprizi. Düet geliyor, tarihi açıkladı
26.11.2026 10:07
Blok3'ün şarkıları müzik listelerinde zirvede yer alırken, konserleri de yoğun ilgi görüyor.
Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan ve Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın, Sezen Aksu ile düet yapacağını açıkladı.
“Kusura Bakma”, “Sebebi Yar”, “Çok Güzel Gülüyorsun”, “Napıyosun Mesela?” gibi şarkılarıyla tanınan Blok3 , son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Gerçek adı Hakan Aydın olan ünlü şarkıcı, şimdilerde dünya turnesini sürdürüyor.
Son olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da hayranlarıyla buluşan Blok3 , Sezen Aksu ile düet yapacağını duyurdu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Hakan Aydın, 24 yaşında.
ŞARKININ SÖZLERİNİ KENDİSİ YAZMIŞ
Gel Konuşalım programının canlı yayınına bağlanan Blok3, Sezen Aksu ile düet yapacakları şarkıyı kendisinin yazdığını söyledi.
Şarkıcı, Aksu ile düet çalışması için tarih de verdi. Blok3, Sezen Aksu ile düetinin 2027'nin ilk ayında dinleyicilerle buluşacağını söyledi.
AHMET KAYA ŞARKISI SÖYLEYECEK
Bir müjde daha veren Blok3, Gülten Kaya'nın izniyle merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın da bir şarkısını söyleyeceğini duyurdu.