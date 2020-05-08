BM ve DSÖ'den Türk sanatçılara övgü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'den bazı ünlülerin, corona virüs (Kovid-19) mesajlarının geniş kitlelere ulaşması için BM ve DSÖ'ye destek oldukları belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN

Açıklamada bu kişilerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine salgınla ilgili bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.



Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün canlı yayında DSÖ'den Halk Sağlığı görevlisi Dr. Bahadır Sucaklı ile corona virüse karşı tavsiyelerini konuştuğu, yayını yaklaşık 35 bin kişinin takip ettiği bildirildi.



Açıklamada, oyuncu Mert Fırat'ın da takipçilerine, Kovid-19 ile ilgili doğru bilgiye sahip olmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.



Şarkıcı Edis Görgülü'nün de DSÖ tarafından açıklanan Kovid-19 tedbirlerini hayranlarıyla paylaştığı belirtilen açıklamada, ünlülerin destekleriyle geleneksel medyanın ulaşabildiğinden daha geniş bir kitleye ulaşıldığına işaret edildi.



CORONA VİRÜS AŞISINDA UMUT VEREN GELİŞME