Bodrum'da 10'uncu Uluslararası Caz Festivali başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 10'uncu Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı. Caz Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen festival , 15 Haziran'dan 28 Haziran'a kadar devam edecek. 14 gün sürecek festivalde; konser, söyleşi, sergi etkinlikleri yer alacak.

Festivalin plaket töreni ve açılış konseri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlendi. Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende, festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür paketleri verildi. Plaket töreninin ardından açılış konseri gerçekleşti.

“BODRUM CAZ FESTİVALİ 10 YAŞINA GELDİ”

Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu da festival ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bodrum Caz Festivali 10 yaşına geldi. Bodrum Yarımadası'nda oldukça deneyim kazanan bir festival oldu. Caz Derneği olarak tüm Bodrum'un katılımıyla ve katkılarıyla biz bu festivali gerçekleştiriyoruz. Tüm çabamız yıl boyunca Bodrum'u bu güzel festivalle buluşturmak oluyor” dedi.

Festivalin 10'uncu yılında iki güzel haber veren ve heyecanını paylaşan Varoğlu, “Bir tanesi; Bodrum Caz Festivali EFFE Label'ı alarak Avrupa'nın sayılı festivalleri arasına girdi. İkincisi de; Dünya Caz Network'üne dahil olduk ve önümüzdeki ay Sicilya'da Bodrum Caz Festivali'ne bir ödül verecekler” ifadelerini kullandı.