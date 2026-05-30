Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Reha Muhtar'dan haber var

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlandı. 66 yaşındaki ünlü isim, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Deniz Uğur da Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Uğur, paylaşımında; "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Reha Muhtar'ın kalp yetmezliği teşhisiyle tedavisinin sürdüğü belirtildi.



2024'TE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024'te evinde düşüp beyin kanaması geçirmiş ve entübe edilmişti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü isim sonra taburcu edilmişti.