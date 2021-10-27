Boeuf Bourguignon nasıl yapılır? (Beef Bourguignon tarifi)

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, ana kadro yarışmacılarından Fransız mutfağına ait olan 'Boeuf Bourguignon' yemeği istendi.

Dana kol ile hazırlanan bu yemeğin tarifi ise izleyiciler tarafından merak edildi.

BOEUF BOURGUİGNON İÇİN MALZEMELER



3 kg dana kol



3 adet havuç



4 adet soğan



10 diş sarımsak



5 adet kereviz sapı



3 yemek kaşığı un



10 dal biberiye



300 ml zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası



1.5 litre et suyu



15 dal kekik



3 adet defne yaprağı



30 adet arpacık soğan

BEEF BOURGUİGNON NASIL YAPILIR?



Öncelikle eti güzelce temizleyin. Ardından 5x5x10 cm'lik iri parçalar halinde kesin.



Döküm tencerenin içerisine zeytinyağın yarısını koyun. Yağ ısındığında etleri içine alarak her tarafını kızartın. Ardından kızaran etleri kenara alın. Kereviz ve havuçları küp küp doğrayın. Soğanları piyazlık doğrayın ve sarımsakları temizleyin.

100 ml zeytinyağını tencereye dökerek ısıtın. Doğradığınız sebzeleri yağın içerisine ekleyerek kavurun. Ardından salça ve un ekleyerek kavurmaya devam edin. Sebzelerin üzerine etleri ekleyerek karıştırın.



Daha sonra üzerini geçecek şekilde et suyunu ekleyin. Taze otları da içine atarak tencerenin kapağını kapatın.



Yemek fokurdamaya başladığında önce ısıtılmış 220 dereceli fırında etleri 30 dakika kadar pişirin.



Ardından ısıyı 180 dereceye düşürün ve 2 saat daha pişirin. Etler tamamen yumuşadığında fırından çıkartın.



Arpacık soğanların kabuklarını güzelce soyun. Bir tencereye kalan zeytinyağını ekleyin ve soğanları içine alın.



Soğanı çevirerek kızarttıktan sonra üzerine et suyu ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.



Fırından çıkarttığınız beef bourguignon'a pişirdiğiniz soğanları ekleyerek servis edin.