Boğa burcu 2020 burç yorumları (2020'de boğa burcunu neler bekliyor?)

Parasal Konular

Yeni yıla, uzun zamandan beri devam eden aileye ait mal varlığı ile ilgili sorunların önemli kısmına çözüm bularak girebilirler. Yılın ilk döneminde aniden doğanın içinde bulunan güzel, rüstik bir eve sahip olmaları mümkün.

Mayıs ayından itibaren para alanınızda 18 ay sürecek Güneş ve Ay Tutulmalarının etkisiyle, maddi kazançlarına iniş, çıkışlar yaşayabilirler.

Kariyer

Uluslararası alanda sonlanan iş anlaşmalarının yerine yeni projeler gündeme gelecektir. Yurt dışına taşınmak isteyen Boğa’lar bu yıl bu büyük değişimin zorunlu kıldığı kuralları yerine getirmek için fazla çaba harcarlar. Yabancılarla ortaklıklar gündeme gelebilir. Eğitim, tanıtım, organizasyon işlerinden ekstra gelir elde edilebilir.

Sağlık

Yılın son 3 ayında çalışma tempoları çok artacağı için migren, yüksek tansiyon, sinüzit gibi stres kaynaklı rahatsızlıklara karşı duyarlı olabilirler.

Fırsat buldukça, aromaterapili masaj yaptırmalı, beslenme ve uyku düzenlerine özen göstermeliler.

Sanat ve Eğlence

İlkbaharla birlikte bir sanatsal faaliyete hobi olarak başlamak Boğaları ruhen rahatlatır.