Boğaç Aksoy'dan annesine: Sen olmasan başaramazdım

Arka Sokaklar’da Volkan Komiser karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenf kanserine (Lenfoma) karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.

"KALBİM SENİN YANINDA KALDI"



Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşan oyuncu "Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem" notunu düştü. 32 yaşıdaki oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?



30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.



Arka Sokaklar dizisinde izlediğimiz Boğaç Aksoy oyunculuk eğitimini ise Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün kuruculuğunu yaptığı Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde tamamladı.



Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.

Ada Masalı 12. yeni bölüm fragmanı