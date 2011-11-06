Boğaziçi Köprüsü'nde 22. mucize

İstanbul'da 64 metre yükseklikteki Boğaziçi Köprü 'sünden atlayan üniversite öğrencisi B.B., mucize eseri hayatta kaldı.



Önceki akşam saat 20.00 sıralarında otomobilini durdurup kendini köprüden aşağı atan B.B.'yi, olay sırasında köprünün altından geçen bir tur teknesindeki vatandaşlar denizden çıkardı.



Güverteye alınan B.B.'nin yaşadığı fark edilince, motorun rotası Kabataş İskelesi'ne çevrildi. Motordakiler bir yandan 112 Acil Servis'i arayarak yardım isterken bir yandan da B.B.'nin söylediği numaradan yakınlarına ulaştı.



İskeleye yanaşan motordan indirilen B.B., burada hazır bekleyen ambulansla hastaneye götürüldü.



HAYATİ TEHLİKESİ VAR



Sabah'ın haberine göre; ilk müdahalesi yapılan B.B, tomografi cihazının arızalı olması sebebiyle bir başka hastaneye sevk edildi. Bilinci açık olan B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Arnavutköy Polis Merkez Amirliği, Ulus otoparkına çekilen aracın olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında inceleneceğini belirtti.



Boğaziçi Köprüsü'nden bugüne kadar atlayarak intihara kalkan 21 kişi sağ kurtulmuştu.