Bolu’nun doğa harikası Abant'ta ziyaretçi yoğunluğu
08.11.2025 16:39
İHA
Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Hafta sonunu değerlendirmek isteyen binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren milli parka gelerek yürüyüş yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle Abant girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Drone ile havadan görüntülenen Abant Gölü Milli Parkı’nda sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarının oluşturduğu görsel şölen kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
Göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sonbaharın tadını çıkartırken bol bol fotoğraf çektirdi. Karabük'ten gelen Nurullah Erdem, "Hafta sonu Karabük'ten geldik. Abant çok güzel" dedi.