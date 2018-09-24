Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney ve Kara Sevda gibi dizilerin ödüllü yönetmeni Hilal Saral, yeni bir projeye başlıyor.



Ay Yapım imzalı Şahin Tepesi adlı dizinin çekimleri yakında başlıyor. Bir süredir cast çalışması yürüten Hilal Saral, ilk olarak Zerrin Tekindor'la, daha sonra ise Esra Dermancıoğlu ve Ebru Özkan ile anlaştı.



Ayrıca genç oyuncu kadrosu için Vatanım Sensin'le yıldızı parlayan Boran Kuzum, Söz dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat ile el sıkışıldı.



Hafta başı afiş çekimi yapılacak olan dizide; Boran Kuzum, Zerrin Tekindor'un oğlunu; partneri Aybüke Pusat ise Ebru Özkan'ın kızını canlandıracak.



Senaryosunu Melek Gençoğlu ve ekibinin yazdığı dizinin flashback sahnelerinde, zaman zaman Tekindor'un 25 yaş dönemine de yer verilecek.