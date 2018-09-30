GURMELERDEN NAHİTA ÖVGÜSÜ Boston'da bir Türk restoranı: Nahita

ABD’nin Boston kentinde açılan, uluslararası füzyon lokantaları arasında önemli bir yer edinen Türk restoranı Nahita hakkında, Amerikan Boston Globe gazetesinde bir makale yer aldı.



d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) grubunun Boston’da açtığı Nahita’dan, “Peru, Türkiye, Japonya ve Meksika lezzetlerini görkemli bir mekanda bir araya getiren lokanta” olarak bahsedilen makale, Devra First imzalı.



Nahita hakkında övgü dolu sözlere yer verilen yazıda, lokantada, bir Latin Amerika deniz mahsülü yemeği olan ceviche ile dilimlenmiş çiğ balık, tacos ve pahalı biftekleri, ev yapımı kokteyller ile birlikte tatma imkanı olduğundan söz ediliyor.

ETKİLEYİCİ ATMOSFER

Yazının “Buraya neden gitmeli?” kısmında, “Burası Salt Bae ile de akraba. Instagram fenomeni olan, kendine has tavrıyla et dilimleyip tuzlayan Nusr-Et steakhouse zincirinin sahibi Türk şef Nusret Gökçe, Nahita’nın partneri” denilerek, Nahita'nın Nusret Gökçe’nin restoranları ile aynı girişime ait olduğu belirtiliyor.



Devra First’e göre Nahita, atmosferiyle de etkileyici. Mekanın tam merkezinde, tavandan sarkan yeşillikler, kahverengi deri oturma bölümüyle yemek bölümünü birbirinden ayırıyor. Kemerler ve sütunlardan oluşan mekanın bir ucunda açık mutfak ve teolog Tertullian’ın sözlerine yer veren bir duvar, dev leoparlı bir duvarın altındaki suşi bar yer alıyor. Hesabı istediğinizde beyaz bir kuş kafesinin içinde geliyor.

DÜNYA MUTFAĞINDAN SEÇKİN ÖRNEKLER

Peki Nahita’da ne yenir? Devra First, şöyle sıralıyor:



Kuru miso (Japon yiyeceği), parmesan ve yer mantarı ile soslanmış shishito biberi veya bebek enginardan oluşan paylaşılabilir küçük tabaklar. Sashimi (dilimlenmiş çiğ balık) ve onun Perulu kuzeni, tiradito.



Kırmızı biberli deniz kestanesi, avokado ve şişmiş kinoa ya da mısırlı hamachi (Japon deniz mahsülü yemeği), salatalık, avokado ve daha fazlası...



Tacos (kabak çiçeği, baharatlı yengeç, ördek carnitas), Nahita logosu ile süslenmiş küçük ahşap kutularda servis ediliyor. Bir başka seçenek, Peru-Çin usulü bütün balık buğulama. Ya da 1,3 kiloluk bir porterhouse bifteği.

EV YAPIMI KOKTEYLLER VE 250'DEN FAZLA VİSKİ ÇEŞİDİ

Makalede Nahita’nın kokteyllerine özel yer verilmiş. Shiso Malt Sour, Sunset Over Istanbul, Smoke Under Water, dondurulmuş Negroni gibi ev yapımı kokteyllerin bulunduğu mekanda alkolsüz içecek çeşitlerinin olduğu, 250’den fazla viski çeşidinin yer aldığı belirtiliyor.



Daha önce Boston Magazine dergisinde de Boston kentinin yeni Türk restoranından övgüyle söz edilmiş, "Nahita" isminin Türk kenti Niğde'nin antik çağdaki adı olduğu bilgisi yer almıştı. Dergide restoranın açılışı, “Eğer tatilin ardından işe dönüşün acısını biraz hafifletmek istiyorsanız size bir haber: Parlak bir global restoran grubu sonunda Boston’da bayrağını dalgalandırmaya başladı” sözleriyle duyurulmuştu.



"YEMEKLERDE BOLCA TÜRK BAHARATI VAR"

Boston Magazine yemek editörü Scott Kearnen imzalı yazıda Nahita adlı restoranla ilgili yazılanlar şöyleydi:



“Asya ve Latin Amerika mutfağı Türk restoran grubunun Boston’daki ilk girişiminde buluşuyor. Back Bay bölgesinde açılan restoranın saşimi, tako ve bolca Türk baharatı içeren menüsü ormanı andıran palmiye yaprakları ve İtalyan mermerinden oluşan dekorasyonla birleşiyor.



Nahita, 12 ülkede faaliyet gösteren d.ream grubunun bir girişimi. Global restoran grubunun en çok bilinen operasyonları arasında sosyal medyada tuzlama akımıyla tanınan şef Nusret Gökçe’nin yönetimindeki Nusr-Et ve Japon mutfağından Zuma da bulunuyor.”

NUSRET ABD'NİN BILLIONS DİZİSİNDE