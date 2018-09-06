Boston Magazine dergisinde, kentte açılan Nahita isimli Türk restoranından övgü dolu sözlerle bahseden bir makale yayınlandı. Yazıda "Nahita" isminin Türk kenti Niğde'nin antik çağdaki adı olduğu bilgisi de yer aldı. Dergide restoranın açılışı, “Eğer tatilin ardından işe dönüşün acısını biraz hafifletmek istiyorsanız size bir haber: Parlak bir global restoran grubu sonunda Boston’da bayrağını dalgalandırmaya başladı” sözleriyle duyuruldu.

Boston Magazine yemek editörü Scott Kearnen imzalı yazıda d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) grubunun Boston’da açtığı Nahita adlı restoranla ilgili yazılanlar şöyle:

NUSRET VE ZUMA İLE KARDEŞ MEKAN

Asya ve Latin Amerika mutfağı Türk restoran grubunun Boston’daki ilk girişiminde buluşuyor. Back Bay bölgesinde açılan restoranın saşimi, tako ve bolca Türk baharatı içeren menüsü ormanı andıran palmiye yaprakları ve İtalyan mermerinden oluşan dekorasyonla birleşiyor.

Nahita, 12 ülkede faaliyet gösteren d.ream grubunun bir girişimi. Global restoran grubunun en çok bilinen operasyonları arasında sosyal medyada tuzlama akımıyla tanınan şef Nusret Gökçe’nin yönetimindeki Nusr-Et ve Japon mutfağından Zuma da bulunuyor.

YEMEKLERDE TÜRK DOKUNUŞU

Mekanda 160 kişilik yemek salonunun yanı sıra 20 sandalyeli özel lounge bulunuyor. Menüdeki "Whole snapper" deniz mahsulleri arasında öne çıkan spesiyal.

ŞEF EFE ÖNOĞLU'NUN LEZZETLERİNE TAM NOT

Arlington Street üzerindeki mekanda, Şef Efe Önoğlu yönetimindeki Nahita mutfağı ABD'lilerin beğenisine sunuldu. Asya ve Latin Amerika lezzetlerini kapsayan spesiyalleri arasında tarifinde Japon ve Peru esintileri taşıyan Nikkei, Japon mutfağından saşimi ve Latin Amerika’dan takolar bulunuyor. Ayrıca menüde bolca Türk dokunuşları da görmek mümkün.

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