Böyle dönüşüm hikayesi görülmedi. Ofis masası 1967 model arabadan yapıldı
23.02.2026 12:10
Modifiye ustası 1967 model otomobili çalışma masasına dönüştürdü.
Bartın'da modifiye ustası Şaban Oskay, 1967 model hurda otomobili ofisi için masaya dönüştürdü. Görenler şaşkınlık içinde kalıyor.
Bartın'ın Sanayi Sitesi'nde 25 yıldır otomobil modifiyeliği yapan Şaban Oskay, hursaya terk edilmiş klasik otomobilleri şehir şehir gezerek satın alıyor.
Garajlarda terk edilmiş 60-70 yıllık klasik otomobilleri, çekiciyle getirdiği oto sanayi sitesinde kaporta, boya, döşeme, elektrik ve mekanik bölümlerini aslına uygun hallerine kavuşturup satan Oskay, bu tutkusunu hurdaya çıkan 1967 model Mercedes marka otomobilin ön kısmından çalışma masası yaparak iş yerine de yansıttı.
Çalışma masasına gözü gibi bakıyor
Küçük yaşlardan beri otomobillere ilgisi olduğunu belirten Oskay, otomobilleri hayata döndürmenin onun için bir zevk olduğunu ifade etti.
Oskay, işi gereği il il gezdiğine değinerek, "Bir gün Kastamonu'da gezerken dikenlerin arasında bu aracı gördüm ve sahibine ulaştım. Tabii araç kötü durumdaydı ve çürüktü. Çekiciyle buraya getirdim, kestim, biçtim masa haline getirdim. Hem müşterilerin hoşuna gidiyor hem dükkanımızı şenlendiriyor, en önemlisi de eskiye, tarihe saygı göstermiş oluyoruz." diye konuştu.