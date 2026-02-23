Böyle dönüşüm hikayesi görülmedi. Ofis masası 1967 model arabadan yapıldı

Küçük yaşlardan beri otomobillere ilgisi olduğunu belirten Oskay, otomobilleri hayata döndürmenin onun için bir zevk olduğunu ifade etti.

Oskay, işi gereği il il gezdiğine değinerek, "Bir gün Kastamonu'da gezerken dikenlerin arasında bu aracı gördüm ve sahibine ulaştım. Tabii araç kötü durumdaydı ve çürüktü. Çekiciyle buraya getirdim, kestim, biçtim masa haline getirdim. Hem müşterilerin hoşuna gidiyor hem dükkanımızı şenlendiriyor, en önemlisi de eskiye, tarihe saygı göstermiş oluyoruz." diye konuştu.