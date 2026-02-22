Boyundan büyük laflarıyla tanınmıştı. "Filozof Atakan" yıllar sonra görüntülendi
Türkiye onu "Filozof Atakan" olarak tanıdı.
10 yaşında okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çeken Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı.
Sözleriyle duruşuyla bir döneme damga vurduktan sonra uzun bir süre gözlerden uzak yaşayan “Filozof Atakan” yeni tarzıyla bir kafede görüntülendi. Atakan'ın büyümüş ve değişmiş tarzı dikkatleri üzerine çekti.
Küçücük yaşına rağmen kurduğu cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülkenin gündemine oturan Aydın Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlamıştı.
Kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu ve ilgi duyduğu Filozof Atakan'ın şöhreti, katıldığı birçok televizyon programıyla katlanarak büyüdü.
"Filozof Atakan" yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi.
UZMANLAR UYARDI, BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Ancak bu hızlı yükselişle birlikte tartışmalar da peşinden geldi. Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yaşı ve gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönem 10 yaşındaki Atakan'ın ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.
Bu değerlendirmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Kayalar'la yakından ilgilenilmeye başlandı.
Bakanlık, Atakan için için pedagojik ve rehberlik desteği verdiğini açıklamıştı.
Açıklamada, "Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz. Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir." denilmişti.
Filozof Atakan ise yavaş yavaş ortadan kayboldu.