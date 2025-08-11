Bozkurt işareti yapan DJ Mahmut Orhan'ın İsviçre'deki tüm konserleri iptal edildi
Ünlü DJ Mahmut Orhan, İsviçre'de verdiği konserde sahneye Bursaspor bayrağıyla çıktı ve ardından 'Bozkurt işareti' yaptı. Orhan’ın bu hareketi, İsviçre'de 'aşırı sağ sembolü' olarak yorumlanınca, ülkedeki konserlerinin iptal edildiği öne sürüldü.
Son yıllarda müzik piyasasında büyük çıkış yakalayan DJ Mahmut Orhan'ın İsviçre konserinde yaptığı bozkurt işaretinin, yetkilileri harekete geçirdiği iddia edildi. Konserde Bursaspor bayrağı da açtığı görülen ünlü ismin, İsviçre'deki tüm konserlerinin iptal edildiği yönündeki söylentiler, gündeme bomba gibi düştü.
DJ Mahmut Orhan'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
MAHMUT ORHAN KİMDİR?
Mahmut Orhan, 11 Ocak 1993'te Bursa'da doğdu. 16 yaşındayken çalıştığı mağazada tanıştığı bir DJ aracılığıyla müzik kariyerine adım attı. Avrupa ve Amerika'daki büyük konserler veren Orhan, son yıllarda sektördeki tanınırlığını daha da artırdı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Şarkıcı
- Konser
- İsviçre