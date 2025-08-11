Bozkurt işareti yapan DJ Mahmut Orhan'ın İsviçre'deki tüm konserleri iptal edildi

Son yıllarda müzik piyasasında büyük çıkış yakalayan DJ Mahmut Orhan'ın İsviçre konserinde yaptığı bozkurt işaretinin, yetkilileri harekete geçirdiği iddia edildi. Konserde Bursaspor bayrağı da açtığı görülen ünlü ismin, İsviçre'deki tüm konserlerinin iptal edildiği yönündeki söylentiler, gündeme bomba gibi düştü.

DJ Mahmut Orhan'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

